Scuola: associazioni tpl chiedono urgente incontro al governo (2)

(Adnkronos) – "Con il Governo e la rappresentanza di Regioni e Comuni abbiamo avuto una sola occasione di confronto preliminare sul tema lo scorso 1° luglio – proseguono i Presidenti – nella cui circostanza le Associazioni hanno avanzato specifiche proposte in particolar modo segnalando la necessità di privilegiare sistemi di prevenzione e protezione personale, ma che poi non ha avuto ulteriore seguito".

"Siamo convinti che per garantire un ordinato svolgimento del prossimo anno scolastico, seppur in epoca covid-19, sia molto importante progettare nel migliore dei modi anche la possibilità di raggiungere in sicurezza gli istituti di istruzione e poi farvi ritorno. E per questa ragione – concludono i Presidenti – che chiediamo al Governo e alla rappresentanza di Regioni e Comuni di ascoltare anche i suggerimenti e le proposte degli operatori del trasporto collettivo di persone".