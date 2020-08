Usa: l'app cinese TikTok pronta a causa

Londra, 22 ago. (Adnkronos) – TikTok, l'app cinese minacciata di non operare negli Stati Uniti, è pronta a presentare una causa contro l'amministrazione statunitense. E' quanto riferisce il quotidiano britannico online The Independent. In una dichiarazione diffusa oggi la società controllata da ByteDance ha affermato che "c'era una mancanza di un giusto processo" nel negoziato in corso.

La causa potrebbe essere presentata da TikTok già questa settimana e fa seguito all'ordine esecutivo del 6 agosto del presidente Usa, Donald Trump che vieta a TikTok di operare negli Stati Uniti entro 45 giorni.

"Anche se siamo fortemente in disaccordo con le preoccupazioni dell'amministrazione Usa, per quasi un anno abbiamo cercato di impegnarci in buona fede per fornire una soluzione costruttiva", ha spiegato alla Cnbc un portavoce di TikTok.

"Quello che abbiamo riscontrato invece è stata la mancanza di un giusto processo in quanto l'Amministrazione non ha prestato attenzione ai fatti e ha cercato di inserirsi nelle trattative tra imprese private".

Il portavoce ha aggiunto che la società "non ha altra scelta" se non quella di contestare l'ordine esecutivo "per garantire che prevalga lo stato di diritto e che la nostra azienda e gli utenti siano trattati in modo equo".