Coronavirus: Wp, Trump annuncerà uso plasma convalescente contro covid

Washington, 23 ago. (Adnkronos) – Alla vigilia della Convention Repubblicana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà a breve l'autorizzazione di emergenza per l'uso plasma convalescente come trattamento per il covid-19. E' quanto rivela il 'Washington Post'. Il trattamento è già utilizzato per oltre 70.000 pazienti, secondo alcuni funzionari citati dal quotidiano statunitense.

Molti scienziati e medici, scrive il Washington Post, ritengono che il plasma convalescente potrebbe fornire qualche beneficio. E' ricco di anticorpi che potrebbero essere utili per combattere il coronavirus ma le prove finora non sono state conclusive sul fatto che funzioni, quando somministrarlo e quale dose è necessaria.