Russia: Moskovksy Konsomolets, Navalny sorvegliato durante viaggio in Siberia

Mosca, 23 ago. (Adnkronos/Dpa) – Alexei Navalny, l'oppositore russo da ieri ricoverato in un ospedale di Berlino per il sospetto avvelenamento avvenuto in Siberia sarebbe stato sotto sorveglianza durante il suo viaggio in Siberia. A rivelarlo è il tabloid russo 'Moskovsky Komsomolets' che cita funzionari della sicurezza che hanno ammesso di aver sorvegliato l'oppositore russo.

"L'entità della sorveglianza non mi sorprende affatto, ne eravamo già consapevoli", ha sottolineato su Twitter il portavoce di Navalny Kira Yarmysh. "Ma è sorprendente che non abbiano esitato a parlarne a tutti", ha aggiunto.