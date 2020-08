Maltempo: vigneti Masi indenni, 'pronti per vendemmia'

Milano, 24 ago. (Adnkronos) – I vigneti di Masi Agricola, produttore e distributore di Amarone e di altri vini di pregio, sono rimasti indenni dal nubifragio che ha colpito violentemente le province di Verona, Vicenza e Padova. Lo fa sapere il gruppo, esprimendo "vicinanza alle tante persone e aziende del territorio che oggi devono fronteggiare questa nuova emergenza".

Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, sottolinea che l'azienda "non è stata toccata dal forte maltempo e i nostri areali vinicoli sono rimasti indenni, non solo in Valpolicella Classica, ma anche nelle aree di Soave, Lugana, Bardolino e Valdobbiadene dove si sviluppa l’attività vitivinicola di Masi. Ci risulta che la perturbazione abbia interessato maggiormente altre aree, dal centro di Verona, drammaticamente colpito anche nelle colline attorno a Castel San Pietro, alla fascia a monte dell’Adige che si estende verso Pescantina, con appendice a sud-est di San Pietro in Cariano".