Dj morta: oggi nuovo sopralluogo con task force esperti e poi autopsia su Gioele/Adnkronos (2)

(Messina) – Per la Procura "gli accertamenti investigativi si presentano, dunque, tuttora molto articolati e proseguono in ogni direzione, senza tralasciare, come già detto, alcuna ipotesi". Il Procuratore ci tiene a ribadire inoltre che il suo ufficio "sin dal primo momento, è impegnato, senza risparmio di tempo, risorse ed energie, nell'acquisizione di tutti gli elementi possibili, non tralasciando alcun dato che possa contribuire a chiarire i tragici eventi accaduti".

Intanto è di ieri pomeriggio il colpo di scena reso noto dallo stesso Procuratore Cavallo. Il corpo di Viviana Parisi già all'indomani della sua scomparsa, avvenuta il 3 agosto, era sotto il traliccio nei boschi di Caronia (Messina). La svolta nell'inchiesta sulla morte della deejay di Venetico (Messina) arriva da un fotogramma ripreso da un drone dei Vigili del fuoco ma che sarebbe sfuggito. Soltanto il 20 agosto la Procura di Patti, che coordina l'inchiesta, ha visto quel corpo senza vita a pochi metri dal traliccio.

La conferma arriva dal Procuratore capo, Angelo Vittorio Cavallo. Il magistrato ha ritenuto "di acquisire, di propria iniziativa, le immagini riprese dai droni dei Vigili del fuoco durante le ricerche coordinate dalla Prefettura di Messina, ed ha affidato, già dal 13 agosto scorso, ad un proprio consulente geologo forense, esperto dei luoghi, il compito di rivedere ed esaminare uno per uno i relativi fotogrammi, al fine di acquisire elementi utili alle indagini, evidentemente del tutto diversi da quelli riguardanti le mere ricerche delle persone scomparse", come spiega Cavallo.

"Questo materiale, che non faceva parte degli atti del procedimento, è stato trasmesso al consulente dagli organi competenti in data 18 e 19 agosto 2020". Ed ecco la svolta: "Dall'esame dei fotogrammi iniziato in data 20 agosto, dopo una prima elaborazione ed ingrandimento, il consulente di questa Procura verificava che già alle ore 10,15 circa del mattino del 4 agosto 2020, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato", dice.

Chi non ha controllato a dovere? Come è potuto sfuggire un elemento così importante ai fini dell'inchiesta? E' quanto si chiede la Procura. Il corpo di Viviana è stata poi ritrovata soltanto il sabato successivo, 8 agosto, nel primo pomeriggio. Non solo.