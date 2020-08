Dj morta: legale padre Viviana, 'ad oggi non c'è alcuna ipotesi privilegiata'

Messina, 26 ago. (Adnkronos) – "Ad oggi non c'è nessuna ipotesi privilegiata sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Anche perché bisogna fare ulteriori accertamenti. e' tutto ancora prematuro". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Antonio Cozza, uno dei legali di Luigini Parisi, il padre di Vviana Parisi.

"E' ancora prematuro fare delle ipotesi – aggiunge il legale – perché si devono fare altri accertamenti sul veicolo guidato dalla donna, e poi ci sarà l'accertamento anatomopatologico". I consulenti della famiglia Parisi "non sposano nessuna ipotesi in particolare", dicono. "Dobbiamo stare cauti – conclude Cozza -perché ogni volta che si dice qualcosa si può sbagliare, noi lavoriamo per dare una risposta alla famiglia di Viviana".