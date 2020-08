Scuola: De Micheli, 'in governo nessuno scontro, discutiamo per trovare soluzioni migliori'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Nel governo non c’è nessuno scontro. Stiamo discutendo, lo facciamo da maggio per trovare le soluzioni migliori. Sono la mamma di un bambino di 4 anni, quando penso a come arrivare a scuola, penso anche a lui e alle sue maestre".

Ad affermarlo al Tg3 è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.