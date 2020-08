Scuola: Fontana, 'scaglionare orari ingresso e uscita per trasporto pubblico'

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – Confronto oggi, in videoconferenza, tra i ministri degli Affari regionali, della Salute, dell'Istruzione, e dei Trasporti e i rappresentati delle Regioni per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Sulle tematiche riguardati il trasporto pubblico locale, il governatore della Lombardia Attilio Fontana sottolinea come "il ministro dei Trasporti abbia confermato che ci sono problemi di capacità" di trasporto.

"Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà ancora esprimersi sulle proposte delle Regioni di aumentare la possibilità di riempimento. Ribadiamo, ancora una volta, che con le regole attuali moltissimi studenti non potranno salire sui mezzi pubblici per raggiungere la scuola. Tutto ciò, senza considerare che non ci sono i fondi aggiuntivi necessari per percorrere nuove iniziative", aggiunge il governatore lombardo.

"Appare dunque evidente che, per quanto stiamo apprendendo in queste ore, sarà necessario un cambiamento del modello di organizzazione scolastica con scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita combinato alla didattica a distanza", conclude Fontana.