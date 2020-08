Gilead protagonista malattie fegato, nuovi dati su efficacia terapie

Roma, 27 ago. (Adnkronos Salute) – Gilead Sciences ha annunciato la presentazione al Digital International Liver Congress 2020 (Ilc)- che si terrà da oggi al 29 agosto – di oltre 40 abstract che "riflettono l’ampiezza dei programmi di ricerca dell’azienda nell’area delle epatiti virali, della steatoepatite non alcolica (Nash) e della colangite sclerosante primitiva (Csp)", sottolinea una nota dell'azienda.

Gli studi che saranno presentati dimostrano che "i dati rafforzano l’efficacia di sofosbuvir/velpatasir per l’epatite C in popolazioni svantaggiate o fragili – evidenzia Gilead – I dati sull’epatite B dimostrano per tenofovir alafenamide benefici durevoli in termini di sicurezza renale e ossea, e supportano un’ulteriore valutazione di selgantolimod come parte dell’approccio con terapie di combinazione alla cura funzionale".

Inoltre "i risultati completi dello studio di fase II Atlas supportano la possibilità di approcci con terapie di combinazione per il trattamento di pazienti con fibrosi avanzata dovuta a Nash", aggiunge Gilead.

Per le epatiti virali "i dati di 'real-world' di diversi studi presentati all'evento Ilc – evidenzia l'azienda – dimostrano che sofosbuvir 400 mg/velpatasvir 100 mg è efficace nella cura dell’epatite C in un’ampia fascia di persone, e può essere utilizzato nelle popolazioni svantaggiate o fragili, tra cui chi soffre di disturbi mentali, detenuti o senzatetto. Un’ampia serie di dati 'real-world' provenienti da 1888 adulti in 33 coorti cliniche ha rilevato un tasso di risposta virologica sostenuta (Svr) del 98% tra la popolazione di efficacia (definita come pazienti che hanno raggiunto una Svr o che sperimentano fallimento virologico) con sofosbuvir/velpatasvir per 12 settimane in queste popolazioni di pazienti svantaggiati".

"Inoltre, un’analisi dei dati provenienti da otto cliniche di assistenza primaria australiane ha rilevato che il trattamento con sofosbuvir/velpatasvir per 12 settimane ha determinato un tasso di guarigione del 98% in una popolazione di pazienti emarginata e diversificata, ivi inclusi i pazienti con cirrosi compensata", prosegue la nota.

"I nuovi dati clinici a 96 settimane di uno studio di fase III condotto su 488 adulti virologicamente soppressi con infezione cronica da virus dell’epatite B (Hbv) hanno dimostrato che tenofovir alafenamide 25 mg (Taf) una volta al giorno ha sostenuto la soppressione virale migliorando nel contempo i marcatori di salute renale e ossea, dopo lo switch da tenofovir disoproxil fumarato 300 mg (Tdf) una volta al giorno – ricorda Gilead – Nella ricerca sulla cura funzionale dell’Hbv, i risultati di uno studio di fase II su 48 pazienti virologicamente soppressi con infezione cronica da virus dell’epatite B (Hbv) hanno mostrato che il trattamento con la molecola sperimentale selgantolimod, un agonista orale selettivo a piccola molecola del recettore 8 toll-like (Tlr8, toll-like receptor 8), fino a 3 mg una volta alla settimana in combinazione con antivirali orali per 24 settimane, è stato generalmente ben tollerato e ha dimostrato un’attività farmacodinamica dose-dipendente, con due pazienti trattati su 39 (5,1%) che hanno ottenuto risultati negativi per l’antigene di superficie dell’epatite B dopo 24 settimane di trattamento con selgantolimod".

La ricerca sulla steatoepatite non alcolica (Nash) e sulle malattie epatiche vede Gilead ancora in prima linea. "I risultati completi dello studio di fase II Atlas, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, hanno dimostrato il potenziale degli approcci di terapie di combinazione finalizzati a migliorare i marcatori di salute epatica nelle persone con fibrosi avanzata dovuta a Nash. Sebbene – prosegue Gilead – nessun regime abbia portato ad un aumento statisticamente significativo della percentuale di pazienti che hanno soddisfatto l’endpoint primario di efficacia di un miglioramento di stadio ≥1 della fibrosi senza peggioramento della Nash, sulla base della valutazione della biopsia epatica tradizionale, un approccio basato sul 'machine learning' – osservano i ricercatori – ha identificato una regressione della fibrosi, e sono stati osservati significativi miglioramenti rispetto al placebo in test non invasivi per la fibrosi (ad esempio punteggio Enhanced Liver Fibrosis e rigidità epatica) nei pazienti trattati con la combinazione di cilofexor 30 mg e firsocostat 20 mg".

Gilead presenterà inoltre dati che descrivono l’utilità degli approcci basati sul 'machine learning' per valutare l’istologia epatica, identificare le caratteristiche istologiche associate alla progressione della malattia nella Nash e nella colangite sclerosante primitiva (Csp) e valutare l’impatto del trattamento con Tdf nell’Hbv cronica.

"Lo studio di fase II Atlas ha dimostrato il potenziale delle terapie di combinazione nel migliorare l’istologia epatica e i marker dell’attività di malattia nei pazienti con fibrosi avanzata dovuta a Nash – ha affermato Rob Myers, vicepresidente e Liver Fibrosis Clinical Research Lead presso Gilead Sciences – I dati di questo e di altri studi clinici di Gilead dimostrano che gli approcci basati sul 'machine learning' consentono una valutazione quantitativa e riproducibile dell’istologia epatica e della prognosi, e potrebbero facilitare lo sviluppo di nuove terapie e di approcci avanzati alla cura delle persone con Nash e altre malattie epatiche”.

La Csp è una rara patologia cronica che causa infiammazione e cicatrizzazione dei dotti biliari, la quale può provocare insufficienza epatica e un aumento del rischio di tumore epatico o extraepatico. "I dati presentati aiuteranno a migliorare la comprensione della biologia e della progressione della Csp e potrebbero informare il futuro sviluppo clinico per questa patologia, per la quale esiste un elevato bisogno insoddisfatto di una terapia efficace. Attualmente è in fase di reclutamento lo studio clinico di fase III Primis, condotto da Gilead per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di cilofexor negli adulti con Csp non cirrotici", conclude la nota.