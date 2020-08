Migranti: sindaco De Luca (Messina), 'Musumeci pessima mia imitazione, ordinanza una minc..a' (3)

(Adnkronos) – Ma il sindaco di Messina, Cateno De Luca non gli fa sconti: "Io se firmo una ordinanza prevedo anche un percorso attuativo – insiste con l'Adnkronos – . Qual è il percorso di Musumeci, inutile che continuiamo a dire 'minchiate' perché la domanda è semplice.

Ogni ordinanza ha un profilo attuativo". Ma "Musumeci non lo sa perché come dicevo non ha mai amministrato neppure un condominio, anche se ha fatto il Presidente della Provincia di Catania".

E spiega: "Musumeci fa l'ordinanza e solo dopo dispone gli accertamenti. Non conosce l'Abc. Che prevede che gli accertamenti vadano fatti prima dell'ordinanza". "A prescindere dalla questione della competenza, perché io non faccio il costituzionalista e non mi esprimo, sarei presuntuoso, ma al di là delle competenze mancano tutti i presupposti.

Ecco perché Musumeci appare una pessima imitazione del sindaco di Messina", dice parlando di se in terza persona. "Altra questione delicata riguarda la sollecitazione leghista di arrivare a un provvedimento che serviva come manifesto – dice ancora il sindaco De Luca – mi ha meravigliato la stupidità di Musumeci. Io avrei rilanciato. Avrei detto alle Lega: 'Ok, faccio l'ordinanza ma voi fatela fare anche a Zaia e agli altri governatori, così avviamo un percorso di confronto-scontro tra territori e governi".