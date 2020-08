Migranti: sindaco De Luca (Messina), 'Musumeci pessima mia imitazione, ordinanza una minc..a'

Messina, 27 ago. (Adnkronos) – "Musumeci è una pessima imitazione del sindaco De Luca, cioè del sottoscritto. Non ha mai amministrato nemmeno un condominio e non sa come si amministra. E' inutile che continua a dire minchiate…". Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non risparmia critiche al governatore siciliano Nello Musumeci, dopo l'ultima ordinanza che prevede la chiusura degli hotspot che è stata impugnata ieri sera dal Viminale davanti al Tar.

"Io questa questione l'avevo già sollecitata ai primi di maggio, alla fine del lockdown – dice De Luca in una intervista all'Adnkronos mentre raccoglie basilico dal suo terreno- avevo invitato Musumeci a farsi avanti, l'ho detto e lo ribadisco anche oggi: questa ordinanza di Musumeci è arrivata tardi ed è pure fuori luogo".

"Fuori luogo – spiega il sindaco – perché Musumeci vuole creare il caso. Invece prima di emettere una ordinanza vanno definiti i presupposti.

Io, ad esempio, diedi sette giorni di tempo solo per la chiusura dell'hotspot di Messina. Poi c'è la questione della tempistica. Perché viene fatta solo ora e non due mesi fa?".