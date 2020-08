Coronavirus: a messa da Requiem in Duomo per vittime, atteso Mattarella**

Milano, 28 ago. (Adnkronos) – Alla Messa da Requiem che si terrà al Duomo di Milano il prossimo 4 settembre in memoria delle vittime del Covid19 è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo fa sapere la Scala di Milano.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala saranno il 4 settembre nel Duomo di Milano, il 7 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e il 9 nel Duomo Vecchio di Brescia con Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape.

E sarà il Maestro Riccardo Chailly a dirigere.

"La serata del 4, a cui è atteso il Presidente della Repubblica insieme all’Arcivescovo Mario Delpini e al Sindaco Giuseppe Sala, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai5 e da Arté, in diretta radiofonica su Radio3 e su megaschermi nella Basilica di Codogno e in alcune chiese milanesi", spiega una nota.