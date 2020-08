Milano: droga e machete in tabaccheria, un arresto

Milano, 28 ago. (Adnkronos) – In tabaccheria teneva la droga, per spacciare, e anche un machete. Un 45enne di Milano è stato quindi arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per l'arma presente nel negozio.

Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, dopo alcuni appostamenti, hanno capito che nella tabaccheria di zona Bicocca si svolgeva un'attività illecita: ieri mattina hanno controllato e perquisito il titolare e il negozio. Nonostante l'uomo avesse dichiarato di non detenere nulla di illegale, con l'ausilio dell'unità cinofila della questura, la polizia ha rinvenuto, nella stanza adibita ad ufficio, un borsello con 1.500 euro, materiale per il confezionamento e due involucri con 70 grammi di marijuana l'uno e quasi 30 grammi di hashish l'altro.