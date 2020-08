Incendi: consiglio comunale Monreale, 'vicini a cittadini di Altofonte'

Palermo, 30 ago. (Adnkronos) – “La città di Monreale è vicina ai cittadini di Altofonte, al sindaco De Luca e alle sue istituzioni per il terribile e devastante incendio che ha distrutto il meraviglioso bosco della Moarda, polmone verde e risorsa di tutto il comprensorio.

Siamo indignati e solidali soprattutto con chi ha temuto per la propria vita e per le proprie case, pronti a collaborare per difendere il territorio e scovare chi ha deciso di farne scempio”. È quanto dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia.

“Siamo scossi – ha continuato Intravaia – per quanto accaduto la scorsa notta. Ogni incendio rinnova il dolore e l’impotenza che si manifesta di fronte alle fiamme che divorano alberi, vegetazioni, animali e minacciano gli uomini.

Il colore rosso, da tinta infernale, che è divampato sulla la montagna ci dice che a bruciare sono stati alberi di alto fusto, imponenti e adulti. Una ferita per il paesaggio e per tutti noi che non deve restare impunito”.