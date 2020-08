Incendi: Musumeci convoca seduta straordinaria giunta regionale

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) – E' stata confermata per oggi pomeriggio, a Palazzo Orleans a Palermo, la seduta straordinaria del governo della Regione. All'ordine del giorno della riunione della Giunta Musumeci "l'emergenza umanitaria" per gli sbarchi a Lampedusa "e gli incendi dolosi che in queste ore hanno colpito l'Isola".