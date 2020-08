Officina Stellare: sbarca in Usa con sua società, guarda a New Space Economy'

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Officina Stellare sbarca negli Usa e costituisce una nuova società, Officina Stellare Corp., con sede legale registrata in Delaware e sede operativa in Virginia. Per la società innovativa vicentina che progetta telescopi per l'aerospazione e la ricerca astronomica inizia una nuova fase: la società americana, partecipata al 100% da quella italiana, sarà guidata dal co-fondatore e responsabile Business Development Gino Bucciol, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato della controllata americana occupandosi della gestione e dell’avvio operativo della struttura.

L’apertura della controllata in Usa, avvenuta nonostante la pandemia di ancora in corso a livello mondiale, "conferma la strategia di espansione di Officina Stellare sui mercati internazionali annunciata dal top management in sede di quotazione, avvenuta a giugno 2019, e la forte volontà dell’azienda di penetrare tutti i mercati chiave, come gli Stati Uniti, che già pesano per il 25% del fatturato di Officina Stellare e in cui si concentrano maggiormente le opportunità di business", spiega una nota.