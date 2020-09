Auto: Fca nei primi 8 mesi immatricolate oltre 190 mila vetture, quota del 23,5% (2)

(Adnkronos) – Ovviamente è ancora molto negativa la situazione del mercato dell’auto nel progressivo annuo. Per quanto riguarda Fca, tutte le attività commerciali sono state congelate dai primi di marzo fino a maggio inoltrato, quindi i dati del 2020 non sono significativi se confrontati con quelli ottenuti l’anno scorso.

Fiat, nei primi 8 mesi, immatricola 121.800 mila auto, per una quota del 15%, Alfa Romeo quasi 9.900 (1,2%), Jeep oltre 33.700 (4,2%) e Lancia poco meno di 24.700 (3,1%). Per quanto riguarda i modelli, nel progressivo annuo va segnalato che sono le più vendute nei rispettivi segmenti Fiat Panda (seconda la Fiat 500), Lancia Ypsilon, Fiat 500X (seconda la Jeep Renegade) e Fiat 500L.

Dopo che già a luglio il mercato dell’auto ha iniziato a tornare alla normalità, dopo il lungo periodo di contesto straordinario in cui si è trovato a operare a causa dalla pandemia da coronavirus, anche in agosto la situazione è quasi tornata ai livelli pre-Covid-19, anche se le immatricolazioni del progressivo annuo sono ancora poco significative se confrontate con i risultati del 2019. In agosto le vetture immatricolate complessivamente in Italia sono 88.800, lo 0,4% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, valore sensibilmente migliore confrontato con quelli ottenuti nei mesi da marzo a luglio.

