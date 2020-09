Editoria:Vivendi e Amber portano Lagardere in tribunale per governance

Milano, 1 set. (Adnkronos) – Il consiglio di Sorveglianza e gli amministratori delegati di Lagardère hanno rifiutato le proposte di Amber Capital e Vivendi che chiedevano un'assemblea per il rinnovo del cda. I due soci "deferiranno la questione al tribunale di Parigi per chiedere un'assemblea degli azionisti, in conformità con la legge consente e in conformità degli accordi del 10 agosto scorso", si legge in una nota pubblicata sul sito di Vivendi.