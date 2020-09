Imprese: Castelli, 'indice Pmi dato incoraggiante lavoriamo a piano ambizioso'

Roma, 1 set. (Adnkronos) – "Siamo un grande Paese, che sa reagire soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. E i segnali che arrivano ci dicono che le misure adottate in questi mesi dal Governo, assieme al fondamentale apporto del sistema produttivo italiano, vanno nella direzione attesa.

Per il secondo mese consecutivo il settore manifatturiero italiano migliora, l’indice PMI di agosto è pari a 53,1 in rialzo rispetto al mese di luglio, e raggiunge il livello maggiore da giugno 2018. Un dato ancora più incoraggiante se consideriamo che paesi come la Francia registrano una contrazione". Lo scrive, su Facebook, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"Adesso – sottolinea – spetta a noi proseguire su questa rotta, con un lavoro di programmazione pluriennale che preveda riforme incisive e strutturali.

Una grande occasione per il nostro Paese, irripetibile. Ci stiamo lavorando, con tutti i Ministeri e in raccordo con il Parlamento, dopo aver ascoltato le parti sociali e produttive del Paese. Un piano ambizioso, certo, ma che sarà in grado di mettere a sistema tutte le nostre eccellenze e sfruttare tutte le potenzialità di un Paese ricco di risorse. Non un libro dei sogni, ma il più grande “piano industriale” della storia".