Trapani: mamma Denise, '16 anni di silenzi e vigliaccheria'

Palermo, 1 set. (Adnkronos) – "Sedici anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria!Tu, che hai rapito Denise, e i tuoi complici, siete delle m…! I bambini non si toccano!". Così su Fb Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone la bimba di tre anni scomparsa 16 anni fa (era il 1 settembre 2004) da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.