Mafia: strage Dalla Chiesa, a commemorazione di Palermo assenti figli Rita, Nando e Simona

Palermo, 2 set. (Adnkronos) – Non ci sarà nessuno dei tre figli, domani, a Palermo, alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini, a Palermo, in cui il 3 settembre del 1982 furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

A darne conferma all'Adnkronos è il figlio Nando Dalla Chiesa. "Io, purtroppo, non potrò esserci perché sono bloccato a Milano dove stanno per iniziare le lezioni all'università, mia sorella Rita sarà a Roma e mia sorella Simona a Catanzaro". Sarà presente, invece, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, oltre al comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri.