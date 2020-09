Migranti: Musumeci a p.Chigi, 'non mi faccio molte illusioni…'**

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Al premier Giuseppe Conte e ai membri di governo riuniti a Palazzo Chigi per l'incontro "avanzerò le stesse richieste contenuta con l’ordinanza, vedremo quali saranno le risposte. Se il presidente del Consiglio ci invita, avrà delle risposte da dare.

Non ho chiesto poteri speciali, ma di prendere atto dei diritti sanitari dei siciliani e dei migranti in arrivo. Non mi faccio molte illusioni…". Così il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, arrivando a Palazzo Chigi.