M5S: Trizzino, 'continua a perdere pezzi, così non va'**

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Anche Piera Aiello ha deciso di lasciare e il Movimento continua a perdere pezzi importanti. Così non si può più andare avanti perché tutti coloro che fino ad oggi hanno deciso di ‘mollare’ fanno parte di quella pattuglia numerosa di professionisti e di persone di qualità su cui il Movimento aveva puntato alle elezioni del 4 marzo 2018".

Lo scrive, in una lunga riflessione su Facebook, il deputato M5S Giorgio Trizzino.

"Nella società civile – prosegue – le eccellenze erano state scelte per lottare contro un sistema che aveva asservito la politica ai poteri forti e agli interessi personali; erano state selezionate tra coloro che avrebbero potuto apportare per la propria esperienza professionale un valore ulteriore all’attività parlamentare. Erano, cioè, state compiute coraggiose scelte fondate sulla qualità. Spesso, purtroppo, però sono prevalse logiche differenti che hanno privilegiato decisioni opinabili.

Così non va. Ed ecco perché bisogna riprendere la strada che ha portato il Movimento ad diventare punto di riferimento per milioni di italiani che hanno creduto nel cambiamento ed hanno votato per noi. Dove è finita quella spavalderia che ci ha fatto grandi? Non possiamo più giocare in difesa o rimanere in posizione ambigua, dobbiamo fare scelte di campo che posizionino in modo chiaro il Movimento nel contesto del quadro politico nazionale".

(segue)