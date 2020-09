M5S: 'fornitore esterno', l'idea per togliere a Casaleggio chiavi Movimento** (2)

(Adnkronos) – I rapporti tesi con il presidente dell'associazione Rousseau sono stati anche al centro della riunione in via Arenula tra i big del M5S, un incontro in cui grande assente è stato Alessandro Di Battista, anche se alcuni presenti assicurano che, a differenza di Casaleggio, fosse tra la lista ristretta di invitati.

Nel corso dell'incontro si è parlato della futura leadership -le due opzioni in campo capo politico o organismo collegiale- ma anche un ritorno alla piazza del M5S. La data 'papabile' è il prossimo 12 settembre con una manifestazione a sostegno del sì al referendum sul taglio dei parlamentari.