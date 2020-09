Tlc: Conte, 'rete unica infrastruttura fondamentale, da 14 anni aspettavamo'

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) – "Il lockdown ha dimostrato la centralità della connessione e confidiamo che possa completarsi presto il processo per la nascita di una rete unica in fibra ottica, un'infrastruttura fondamentale per il Paese che il Governo intende promuovere e rispetto alla quale è stato posto un primo passo significativo, e sono quattordici anni che si aspetta questo passo avanti".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a Cernobbio.

"E' un percorso molto articolato. Confidiamo – aggiunge – che possa completarsi presto, quanto prima, avvalendosi del ruolo di investitore strategico e paziente di Cdp".