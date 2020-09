Ue: Gentiloni, 'Paesi non sprechino occasione Recovery Fund'

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) – "Molto dipende dalle prossime mosse, dai piani nazionali, che non devono sprecare questa occasione straordinaria. Non possiamo permetterci che queste risorse non siano finalizzate agli obiettivi comuni europei, e finalizzate a risolvere i problemi strutturali di ciascun Paese e anche dell'Italia".

Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti.

"La Commissione non è un intermediario finanziario, ma senza invadere lo spazio di autonomia ha il dovere di coordinare queste risorse", ha aggiunto.