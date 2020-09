Governo: Salvini, 'stiamo rischiando di morire di immobilismo'

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – Da parte dell’attuale governo “ci sono drammatiche non decisioni. Si può sbagliare e correggere, ma il Paese rischia di morire di non decisione”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio.

“E se non si decide bisogna prendersi la responsabilità delle scelte, non puoi avere al governo qualcuno che dice no e qualcuno dice sì”, ha aggiunto citando, fra gli altri, le infrastrutture e il Mes. “Di incertezze e di immobilismo stiamo rischiando di morire”, ha concluso.