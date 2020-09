G8: caso no global Vecchi, nuova udienza in ottobre a Angers (2)

(Adnkronos) – I fatti di Genova, ormai, sottolinea Tessier, "riguardano una vicenda vecchia di 20 anni fa. Vecchi è stato condannato per devastazione e saccheggio che all'epoca non era recepito dal diritto francese. Non si può consegnare Vecchi dopo così tanto tempo".

In Italia, invece, l’articolo 419 del codice penale, quello che prevede appunto, il reato di devastazione e saccheggio, prevede che 'chiunque (…) commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico'.