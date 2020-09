Villa Castelli (Br), 7 set.(Adnkronos) – "Parliamo di un territorio dove l'agricoltura è fondamentale: un ministro pugliese come la Bellanova per gli agricoltori pugliesi ha fatto zero. Ha pensato alla sanatoria per i clandestini e intanto la xylella non solo non è stata fermata dove è nata ma sta rischiando di ammazzare le piante in giro per tutta la Puglia".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Villa Castelli, in provincia di Brindisi.