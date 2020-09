Referendu. Muroni, 'voto no contro taglio che indebolisce rappresentanza'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "La riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla riforma che sarà sottoposta a referendum confermativo il 20 e 21 settembre renderà le nostre istituzioni migliori e l’iter legislativo più snello? La risposta è no. Piuttosto indebolirà la rappresentanza.

Senza mettere in campo le necessarie garanzie, su cui si inizierà a lavorare solo nelle prossime settimane, il taglio dei parlamentari è solo una misura populista. Il Parlamento non può essere considerato un costo e non può essere svilita la sua funzione". Lo afferma Rossella Muroni, deputata Leu, tra i firmatari dell’appello promosso da Rosy Bindi e sottoscritto da oltre 100 personalità del Paese.

"Per questo -ricorda- alla Camera non ho sostenuto questa riforma, al referendum #iovotono e ho sottoscritto l’appello di cui sono primi firmatari Rosy Bindi e Pietro Grasso a supporto del ‘No’".