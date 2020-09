Sicurezza: Salvini, donne hanno diritto di uscire vestite con minigonna'**

Villa Castelli (Br), 7 set. (Adnkronos) – "La sicurezza non è un tema della Lega, perché uscire la sera, soprattutto per le donne, all'ora che vogliono, nelle piazze che vogliono, vestite come vogliono e se vogliono con la minigonna è un sacrosanto diritto di tutte".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante u comizio a Villa Castelli, in provincia di Brindisi.