Titoli Stato: Mef, emissione di un nuovo Btp a 20 anni

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A e Jp Morgan Securities PLC il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni Btp – scadenza 1° marzo 2041.

La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Lo rende noto il Mef precisando che, per tener conto della presente operazione, nelle aste di titoli a medio-lungo termine previste per giovedì 10 settembre non verranno offerti titoli con durata superiore a dieci anni.