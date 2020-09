Mafia: torna in carcere il boss 'Totuccio' Milano, arrestato da Gdf Palermo (2)

(Adnkronos) – Salvatore Milano "è storico uomo d’onore appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro nella quale ha rivestito, tra l’altro, il ruolo di “cassiere” delle famiglie del mandamento mafioso di Porta Nuova provvedendo al sostentamento degli esponenti mafiosi detenuti o da poco scarcerati".

Milano era stato arrestato già nel 2008 e condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello di Palermo per associazione mafiosa in seguito all’operazione “Perseo”, durante la quale era stato scoperto il primo tentativo di ricostruire la Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra. "Prosegue l’azione della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la locale Direzione Distrettuale Antimafia, per individuare i segnali di inquinamento dell’economia da parte delle consorterie criminali mafiose, a tutela degli imprenditori onesti e della libera e leale concorrenza di mercato", dicono le Fiamme gialle.