Quirinale: Mattarella a Loreto accende lampada pace per Giubileo Lauretano

Loreto (An), 8 set. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso nella Basilica della Santa Casa di Loreto la lampada della preghiera per l'Italia, un rito che si ripete da 22 anni e che quest'anno, in occasione del Giubileo lauretano, "si estende a tutta l'umanità", come ha spiegato l'arcivescovo delegato pontificio di Loreto, Fabio Dal Cin.

La cerimonia è avvenuta al termine della Messa celebrata dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.