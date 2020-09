Coronavirus: Renzi, 'non è una scherzo ma neanche la fine del mondo' (2)

(Adnkronos) – "La pandemia in tutto il mondo ancora problemi li crea -ha ricordato l'ex premier- diciamo anche la verità, meno di sei mesi fa: oggi abbiamo 140 persone in terapia intensiva, non quattromila: oggi abbiamo, ahimè, dieci morti al giorno, non ne abbiamo 500 al giorno, ci sono 500 morti di tumore, 450 di malattie cardiovascolari ogni giorno".