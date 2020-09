Covid Lombardia, 3378 morti nelle Rsa

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) – Sono in tutto 14.703 gli ospiti delle Rsa lombarde che, al 31 luglio, sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2. I morti sono 3.378. Sono alcuni dei dati riferiti oggi in Commissione Sanità del Consiglio regionale dall'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in risposta a un'interrogazione nella quale venivano chiesti chiarimenti sulla situazione delle strutture che sono risultate fra le più colpite dall'emergenza Covid-19 nei mesi più caldi dell'emergenza pandemica.

Quanto agli anziani che sono stati trasferiti in ospedale dalle case di riposo, dalla lettura dei dati incrociati dell'Anagrafe regionale e del flusso delle dimissioni ospedaliere (Sdo) – ha riferito ancora Gallera – risultano 2.352 gli ospiti di Rsa che hanno avuto un ricovero con diagnosi Covid, dimessi entro il 31 luglio. Stringendo il cerchio alle 18 Rsa che hanno aderito alla delibera regionale dell'8 marzo che prevedeva la possibilità di trasferire pazienti Covid in aree isolate all'interno delle residenze sanitarie assistenziali, al 31 luglio sono risultati positivi al Covid 719 ospiti di Rsa, con 163 morti.

E sono in tutto 11.113 i medici e gli operatori sanitari risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia al 7 settembre. Di questi, 54 sono morti. Positivi anche 1.074 operatori con profilo non sanitario, 4 dei quali deceduti. Nel dettaglio, i sanitari contagiati sono: 2.755 medici di cui 436 medici di medicina generale, 4.952 infermieri, 102 ostetriche, 1.917 operatori sociosanitari (Oss), 550 tecnici sanitari e 837 altri operatori sanitari.

Fra i sanitari deceduti: 35 medici di cui 18 di medicina generale, 6 infermieri, 1 ostetrica, 9 Oss, 1 tecnico sanitario e 2 altri operatori sanitari.