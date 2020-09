Piaggio: Vespa Elettrica riceve menzione d’onore del Premio Compasso d’Oro

Milano, 9 set. (Adnkronos) – La giuria internazionale del 26esimo Premio Compasso d’Oro Adi ha conferito a Vespa Elettrica la Menzione d’Onore, riconoscimento che distingue le eccellenze del design mondiale. “Vespa Elettrica conferma lo spirito pionieristico ed innovatore di un brand, Vespa, unico e inconfondibile nel mercato globale della mobilità”, si legge nelle motivazioni.

Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro Adi è un premio mondiale di design, nato da un'idea di Gio Ponti per porre in evidenza il valore e la qualità del design italiano. L’Adi, Associazione per il disegno industriale, dal 1964 cura l’organizzazione del Premio, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità. Il gruppo Piaggio è stato già stato insignito del Compasso d’Oro negli anni Novanta e di una Menzione d’Onore, con Vespa 946, nel 2016.