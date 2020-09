Bce: Lagarde ricorda l'ex sindaco di Le Havre Rufenacht, 'contava molto per me'

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Il presidente della Bce, Christine Lagarde ha concluso la sua conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo con un pensiero per Antoine Rufenacht, l'ex sindaco di Le Havre dal 1995 al 2010 che è morto in questi giorni.

"Rivolgo un pensiero a Rufenacht. Oggi si svolge il suo funerale. E' qualcuno che contava molto per me", sottolinea Lagarde in francese al termine della Conferenza stampa.