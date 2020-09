Bce: Lagarde, 'valuteremo attentamente variazioni cambi per impatto su inflazione'**

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Il Consiglio direttivo della Bce "valuterà attentamente le informazioni in arrivo e in particolare le variazioni dei tassi di cambio per quanto riguarda le sue implicazioni sulle prospettive di inflazione a medio termine". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde, al termine del Consiglio direttivo della Bce.

L'Eurotower "continua a essere pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti per garantire che l'inflazione si avvicini al suo obiettivo in linea con i sui impegni".