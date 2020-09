Colleferro: Meloni, 'da sinistra non solidarietà ma cinismo e odio contro di noi'

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Sono totalmente scioccata dalla vicenda in sè, perchè vedere un ragazzo che muore così a 21 anni non riesci a farci i conti. E da questa incapacità di una certa Italia di avere pietà". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda questa sera, a proposito dell'uccisione di Willy Monteiro Duarte.

"Ci sono stati un sacco di esponenti della sinistra, politica e non, che in questi giorni -ha aggiunto la leader di Fdi- non hanno espresso neanche una parola di solidarietà nei confronti della famiglia di questo ragazzo, ma che stanno usando la sua morte per fare campagna elettorale, con un cinismo, con una freddezza che davvero a me spaventano".