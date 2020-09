Fase 3: E. Letta, 'sindacato importante per nuovo modello economico-sociale'

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "I sindacati hanno riacquisito un ruolo e più fiducia tra i cittadini, non solo in Italia ma anche in Europa. La crisi Covid ha cambiato, dunque, il quadro. È una finestra di opportunità. Come sfruttarla? Il sindacato -complice una colpevole marginalizzazione da parte della politica di questi ultimi anni- aveva perso peso.

Oggi ha la chance di contribuire a riscrivere un nuovo modello economico e sociale". Lo ha affermato Enrico Letta, intervenendo alla giornata inaugurale della Summer School della Scuola di politiche da lui fondata, confrontandosi con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.