Migranti: Vienna vuole accogliere minori Moria, governo si oppone

Vienna, 10 set. (AdnKronos/Dpa) – L'amministrazione comunale di Vienna, guidata dai socialdemocratici, protesta contro il governo nazionale austriaco, che ha bloccato il piano della capitale di accogliere 100 minorenni provenienti dal campo di Moria, sull'isola di Lesbo in Grecia. Ci sono anche divisioni all'interno del governo, che include i Popolari e i Verdi.

E' "naturale" accogliere questi bambini, ha detto il sindaco socialdemocratico Michael Ludwig. "Spero che il cancelliere Sebastian Kurz non ostacoli un atto di umanità", ha detto la vicesindaca verde Birgit Hebein, riferendosi alle posizioni anti-migrazioni del capo del governo. La città aveva dichiarato che avrebbe accolto i minori già alla fine di agosto, prima che il campo di Moria venisse distrutto dal fuoco.

Ciò nonostante il governo nazionale ha categoricamente respinto il piano della città: "Se distribuiamo le persone da Lesbo in tutta Europa ora, potremmo rinfocolare le speranze in altri, che si rivolgeranno ai trafficanti di esseri umani" per venire in Grecia e poi in Europa Occidentale, ha detto il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg all'emittente Orf ieri sera.