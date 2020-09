Regionali: Meloni, 'in Puglia e Toscana manifestazioni unitarie centrodestra'

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Manifestazioni unitarie del centrodestra per la campagna elettorale in Puglia, sabato prossimo, e in Toscana, venerdì 17. Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda questa sera su Retequattro.