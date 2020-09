Borsa: Presutto (M5S), 'positiva presenza Cdp, garantire flusso capitali nostre aziende'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Nella complessa operazione di cessione di Borsa Italiana da parte di Lse, tutte le offerte che arriveranno, auspicabilmente numerose, dovranno essere valutate con interesse e attenzione". Ad affermarlo in una nota + il senatore Vincenzo Presutto, facilitatore nazionale economia del MoVimento 5 Stelle e componente pentastellato nella Commissione bicamerale di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.

"Fatta questa premessa, il MoVimento 5 Stelle – sottolinea – giudica favorevolmente l'intenzione da parte di Cdp di presentare un'offerta per Borsa Italiana, in cordata con uno dei pretendenti, ovvero Euronext. Riteniamo infatti che una presenza pubblica nel futuro assetto della Borsa possa costituire allo stesso tempo presidio e opportunità di sviluppo per l'afflusso di capitale privato alle tante imprese italiane che grazie al listino possono crescere e sprigionare le loro potenzialità, a maggior ragione in un momento difficile come questo".