Covid, in India oltre 96mila casi in 24 ore: è record mondiale

Nuova Delhi, 11 set. (Adnkronos) – In India sono stati registrati 96.551 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 4.562.414 il totale delle persone contagiate. Si tratta del numero più alto di contagi registrati in 24 ore in un singolo Stato dall'inizio della pandemia.

Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, che aggiorna a 76.271 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 1.209 in più rispetto a ieri.

L'India è il secondo Paese più colpito dal Covid-19 al mondo dopo gli Stati Uniti, dove oltre in 6,39 milioni sono stati contagiati.