Covid, in Lombardia 257 contagi e 4 morti

(Adnkronos) – In Lombardia sono 257 i nuovi casi e 4 i morti per . E' quanto emerge dai dati diffusi da Regione. I tamponi effettuati sfiorano invece quota 18mila: sono 17.986 per un totale complessivo di 1.793.656. Sale il numero di pazienti guariti/dimessi, sono 114 per un totale di 77.318, di cui 1.372 dimessi e 75.946 guariti.

Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 27 (-3), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 246 (-10). Dall'inizio dell'epidemia sono 16.896 le persone decedute complessivamente in Lombardia.

Sono 78 i nuovi positivi al nella provincia di Milano, di cui 42 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 15, a Brescia 41, a Como 6, a Cremona 4, a Lecco 6, a Lodi 3, a Mantova 22, a Monza 31, a Pavia 21 e a Varese 23.

La provincia di Sondrio registra invece zero casi nelle ultime 24 ore.