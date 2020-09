Dogane: Conte, 'grazie a lavoro svolto per fronteggiare pandemia' (2)

(Adnkronos) – "Questo sforzo ha garantito a tutti gli italiani, alle strutture ospedaliere, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e alle imprese – ha rimarcato Conte – di disporre degli strumenti necessari per affrontare l’emergenza epidemiologica".

"Ringrazio, per questo, il direttore dell’Agenzia, Marcello Minenna, in particolare perché ha saputo affrontare con intelligenza questo difficile momento per il Paese.

Ha provveduto a semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente la filiera della distribuzione dei materiali. Ed ha avuto un ruolo importante perché ha contribuito a una reazione di sistema. -ha lavorato fianco a fianco, con tutti i dipendenti, con le altre strutture. E sottolineo tutta l’attività che avete fatto di concerto con il ministro Di Maio, con tutte le strutture, con la Farnesina, ma c’è qui anche la Protezione Civile, il commissario Arcuri, tutti i ministri e le componenti territoriali del sistema Italia.

In tal modo, l’Agenzia è riuscita a garantire la qualità dei controlli sui prodotti sanitari, stimolando tutti gli attori della filiera doganale – parlo dei corrieri e spedizionieri – perché tutti potessero svolgere le proprie attività secondo procedure e modalità condivise", ha sottolineato il premier.