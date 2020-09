Lega: Salvini, 'a maledizioni rispondo con 100 Rosari ricevuti'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Alle maledizioni e alle minacce di questa 'signora' rispondo con il sorriso e con il lavoro, ringraziando tutti per l’affetto e per i 100 Santi Rosari che mi avete mandato in dono da tutta Italia. L’amore vince sempre".

Lo scrive in un post su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini, riproponendo il video dell'aggressione subita a Pontassieve.