Coronavirus: Zangrillo, 'bene governo, lockdown modello ma da ripartenza qualche problema'

Milano, 13 set. (Adnkronos) – “Adesso i fatti stanno dando ragione al governo, bisogna essere sinceri. Il lockdown per come è stato concepito e attuato è stato un modello da seguire per gli altri Paesi. La ripartenza ha comportato qualche problema in più.

La scuola non deve essere un problema”. Lo ha detto Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano in collegamento con ‘L’Aria che tira’ su La7.